Via da San Siro, via da Milano. L'ipotesi, remota fino a qualche settimana fa, con il passare dei giorni sta diventando una solida realtà. Una realtà spaventosa per la città di Milano e per il suo sindaco, Beppe Sala, che rischia di trovarsi un impianto costoso e inutilizzato. Come scrive oggi La Gazzetta dello Sport, infatti, il progetto del nuovo stadio di Milan e Inter a San Siro si è arenato, fra lungaggini burocratiche, necessità di un confronto pubblico e incertezze dei due club che non sono disposti a spendere altri milioni in nuovi studi di fattibilità senza garanzie. Inter e Milan si sono detti disponibili al dibattito necessario per legge, ma per arrivare al dibattito è necessario presentare nuovi progetti, che per ora non sono stati disegnati.



SESTO SAN GIOVANNI - I tempi si allungano e i due club milanesi si guardano intorno. L’alternativa più probabile è quella dell’area di Sesto San Giovanni dove sorgevano le acciaierie Falck. Si tratta di una vecchia idea, accarezzata già in passato: finora non si hanno notizie di contatti diretti fra i dirigenti di Inter e Milan e il sindaco di Sesto San Giovanni, ma nei prossimi mesi la vicenda del nuovo stadio potrebbe subire una svolta che pareva impensabile prima della pandemia. Milan e Inter hanno fretta, l’impatto sui conti dei club è evidente: gli stadi nuovi producono maggiori ricavi da biglietteria, sponsor e partnership commerciali.