Sono posizionati sulla Genova rossoblù gli occhi degli operatori di mercato di Inter e Milan.



Le due formazioni meneghine, entrambe alla ricerca di un rinforzo per la propria linea difensiva , avrebbero individuato in Koray Gunter del Genoa il profilo adatto alle rispettive esigenze.



Considerato fino a pochi anni fa uno dei talenti emergenti del calcio tedesco, il 23enne di origine turca fu cresciuto e lanciato alla ribalta internazionale dal Borussia Dortmund di Jurgen Klopp. Due grossi infortuni ne hanno però rallentato il processo di maturazione costringendolo ad emigrare al Galatasaray per ritrovare un po' di continuità. Quella che, non senza fatica, sta tentando di cercare anche al Genoa che in estate l'ha prelevato dal club di Istanbul a parametro zero e che adesso potrebbe ricavare dalla sua cessione una buona plusvalenza.