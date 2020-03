Quale futuro per Lucas Martinez Quarta, difensore del River Plate? Accosato all’Inter, cercato dal Milan, il classe ’96 è pronto a lasciare i Millonarios. Queste le parole del suo gente, Gustavo Goni, a larazon.com: “L’idea è che nel prossimo mercato si lasci il River per andare in Europa. Riteniamo che sia il momento ideale per età, livello del giocatore e perché in Europa cercano giovani talenti”.