Nicolò Barella ha scelto l'Inter. Non ha dubbi, vuole i nerazzurri da tempo, la Roma è già stata avvisata nonostante abbia trovato l'accordo col Cagliari e speri in un ripensamento. L'agente del centrocampista della Nazionale lo ha ribadito all'Inter in queste ore nella visita in sede, non ce n'era quasi bisogno; perché la decisione di Barella è presa da tempo e adesso il prossimo passaggio dovrà essere l'intesa tra Inter e Cagliari, al momento non ancora raggiunta. Tanto che in queste ore non c'è stato un incontro o un contatto diretto per definire tutto ma arriverà molto presto il faccia a faccia tra i due club. Ma Marotta e Ausilio ribadiranno la proposta finale per Barella.





LA VERA OFFERTA - L'Inter vuole chiudere l'operazione alle proprie condizioni e presto confermerà la sua offerta, previsto un dialogo diretto col Cagliari per stringere: si arriverà a 36 milioni di euro più 4 milioni di bonus, non c'è più Bastoni nell'affare né altre contropartite come Dimarco o Eder, si potrà soltanto leggermente alzare la parte fissa o gli stessi bonus per concludere con Giulini. La valutazione del Cagliari è più alta ma Barella spinge per andare all'Inter, vuole essere accontentato dalla società dopo aver dato tutto per i suoi colori del cuore e aver anche rifiutato la cessione a gennaio per lottare così da evitare la retrocessione del club sardo. L'Inter preme per Barella, la distanza è poca, la Roma aspetta di capire i nuovi sviluppi.