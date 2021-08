. Tantomeno dopo il Covid che ha impoverito molti club (quasi tutti eccetto gli inglesi) e rende problematico il futuro. Perciò laper una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno ai 130 milioni è(no a 100 milioni più Marcos Alonso), ma di fronte alla volontà del calciatore di andare a vestire la maglia dei campioni d’Europa (passerà da 8 milioni d’ingaggio netti a dodici più bonus) non può fare altro che accondiscendere.per una società che, per andare avanti, si è messa nelle mani di un fondo di investimento e, dunque, non è più del tutto padrona delle proprie mosse., in parte reperiti con la cessione di(60 milioni dal Psg), in parte frutto del risparmio del venti per cento sugli ingaggi in essere dei calciatori. Ne servivano un’altra sessantina che i dirigenti pensavano di raccogliere vendendo elementi non di priimissima fascia (da Perisic a Gagliardini, da Sensi a Pinamonti).Invece,. Una parte (60-70) andranno nelle casse della società, il resto servirà per sbarcare sul mercato a prendere il sostituto di Lukaku.senza contare che i bergamaschi dovrebbero colmare l’eventuale partenza del colombiano con l’arrivo di Tammy Abraham, un calciatore valutato 40 milioni dal Chelsea. Ma questo è un altro discorso e, se vogliamo, c’entra poco con la legittimità di vendere Lukaku. Si è detto che l’Inter lo fa per bisogno e di fronte al bisogno non c’è ragione contraria che tenga.A mio giudizio, però,. La storia ci insegna che club anche grandi (per esempio), con una dirigenza diversa da quella attuale (quando c’erano Giraudo e Moggi, infangati da Calciopoli, al contrario di Bettega),di lire e rifacevano la squadra per anni. Si dice che fosse un altro calcio e, forse, è vero, ma, ex provinciale con i conti a posto, che da tre anni va in Champions League e, almeno in linea teorica, lotta per lo scudetto.. Ovvio, l’Atalanta dovrà prendere Demiral dalla Juve spendendone 30, ma non è detto che il turco abbia un rendimento inferiore rispetto a Romero. Idem per Zapata. Via lui (sempre che vada all’Inter) ci saranno i soldi per puntare su Abraham, più giovane di Zapata e più in linea con il gioco di Gasperini.Non voglio tralasciare, seppure a titolo di esempio,(interessava al Chelsea e al Bayern Monaco), la dirigenza bianconera non l’avrebbe lasciato andare? Io penso proprio di sì, perché questo avrebbe reso meno gravosa la ricapitalizzazione (400 milioni) con la quale è di certo più facile e più comodo fare il dirigente.Nonostante qualche timido segnale di inversione di tendenza,(il quale, lo ripetiamo, ha deciso da solo, ovvero senza la pressione di nessuno),. Il calcio non è più solo fede, è anche consapevolezza della gestione economica e patrimoniale. Chi è sano può andare avanti. Chi no deve fermarsi. O ridimensionarsi. Altra via non c’è. A meno che non si voglia seriamente rischiare il fallimento.