Antonio Conte pensa alla formazione da mandare in campo contro il Barcellona e nelle idee del tecnico non c'è ancora Valentino Lazaro. Questo è quanto scrive TuttoSport, che spiega quando potrebbe esserci spazio per l'eterno austriaco.



“A destra in questo momento ci sono tre giocatori, ma l’austriaco Lazaro è indietro nelle gerarchie e Conte lo lancerà con più continuità dopo la sosta di ottobre quando il calendario dell’Inter presenterà partite con coefficiente di difficoltà inferiore”.