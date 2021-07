Sebastiano Esposito pronto a lasciare l'Italia. L'attaccante di proprietà dell'Inter, reduce da una stagione divisa tra Spal e Venezia, conquistato la promozione in A, via playoff, coi lagunari, va all'estero per una nuova avventura col Basilea. Manca solo l'annuncio ufficiale, ma il classe 2002, ​autore di 3 gol nell'ultima stagione, andrà a farsi le ossa nel club svizzero.



Nelle scorse settimane il presidente del Basilea era stato avvistato nella sede nerazzurra, mentre nei giorni scorsi era presente Federico Pastorello, che cura gli interessi del ragazzo. Indizi che trovano il loro compimento ora, con l'annuncio che può arrivare già in serata. Esposito va via dall'Italia, in prestito, per indossare la maglia del Basilea, secondo nell'ultima Super League e qualificato in Europa League.