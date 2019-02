Il Corriere dello Sport tratta la questione relativa a Icardi e spiega come la faccenda stia creando danni sia alla società che al calciatore.



“Icardi e l’Inter stanno gettando la maschera, anche se è tempo di Carnevale. Ormai sono vicini a dovere ammettere ufficialmente il divorzio a giugno, con reciproco danno. Il controllo medico disposto dal club ha constatato che non è peggiorato il vecchio malanno al ginocchio destro del centravanti, sull’aventino dopo il declassamento da capitano. Lui, però, sente dolore, e l’ultima mossa della moglie- procuratrice Wanda Nara non lascia certo pensare alla riconciliazione. Non soltanto Icardi proseguirà le terapie, ma la data del 7 marzo, giorno dell’andata degli ottavi di Europa League a Francoforte con l’Eintracht, viene indicata come scadenza ultima per decidere un eventuale intervento chirurgico”.