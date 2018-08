Attenzione al blitz brasiliano. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’Inter si sarebbe inserita nella corsa per Bernard. Stando all’indiscrezione, i vertici nerazzurri avrebbero inviato un messaggio a uno dei procuratori del brasiliano, chiedendo di aspettare ancora qualche giorno (sino a martedì o mercoledì) prima di firmare con qualcuno. L’Inter, dunque, starebbe valutando l’opzione Bernard, ma il sospetto che si tratti di una semplice manovra di disturbo nei confronti del Milan - evidenzia la rosea - è forte. La società interista, ovviamente, giura di no. Al momento, comunque, non è arrivata un’offerta vera e propria per il giocatore.