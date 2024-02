Inter, il Bayern Monaco punta Dumfries

Interessante retroscena di mercato su Denzel Dumfries. Lo ha svelato Relevo, chiarendo come il Bayern Monaco, poco dopo le vacanze di Natale, abbia fatto una chiamata perlustrativa per informarsi sul prezzo del laterale olandese, non andando oltre, però, il semplice interesse e non concretizzando con alcuna trattativa reale. In scadenza al 30 giugno 2025, Dumfries in estate può lasciare l’Inter, visto che una quadra per il rinnovo non è ancora stata trovata tra l’entourage e la società nerazzurra. L'Inter era pronta a riconoscergli un aumento di stipendio, rispetto all'attuale ingaggio da 2,5 milioni di euro netti all'anno, prima che la trattativa si interrompesse a causa dell’alta richiesta di ingaggio da parte degli agenti. La situazione, al momento, non è cambiata. Tutto fa presagire che, in estate, in caso lo stallo sul rinnovo permanesse tale, Dumfries possa lasciare l’Inter, con anche il Manchester United in prima fila.