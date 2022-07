Anche Matteo Darmian ha fatto il suo arrivo al centro sportivo nerazzurro, concedendosi per qualche foto ed autografo per i tifosi presenti. Per quanto concerne il programma degli arrivi nei prossimi giorni,, al centro di diversi rumors di mercato e atteso per il 13 luglio.- Ieri le parole in conferenza stampa di Simone Inzaghi e Beppe Marotta,, che rilancerà la sfida al Milan campione d'Italia. In attesa dell'arrivo dei nazionali, a partire dal terzetto composto da Lukaku, Lautaro e Correa che si aggregherà al gruppo a partire da domenica 10,