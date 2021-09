Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato a Sky Sport dopo lo 0-0 con lo Shakhtar Donetsk: "Abbiamo affrontato una squadra in salute che ha avuto tanto palleggio, noi abbiamo avuto il demerito di non aver sfruttato le occasioni. Potevamo concludere meglio, abbiamo avuto cinque occasioni anche in una serata non brillantissima. Potevamo vincerla".



Sulla prova degli attaccanti: "Hanno fatto una grande gara di sacrificio, anche Correa e Sanchez che vengono da problemi. Abbiamo tante partite ravvicinate, sapevamo che era insidiosa come partita".



Sulla situazione del girone: "Lo Shakhtar è una squadra imprevedibile, per quello creato dovevamo fare gol. Abbiamo trovato la traversa e il loro portiere. Restano un avversario di valore, poi ci rivedremo a San Siro".