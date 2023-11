Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato a Prime in vista della sfida di Champions League contro il Salisburgo, in programma stasera: "Sappiamo dell'importanza della gara ma conosciamo anche le insidie. Giocheremo contro una squadra fisica, con una grandissima tecnica, che corre molto. Sarà una partita difficilissima in uno stadio caldo, servirà una grande prestazione".



COME STA DUMFRIES? - "Ha ancora qualche problema, è un giocatore da valutare. Deciderò domani (oggi, ndr) se sarà titolare o andrà in panchina".



BISSECK PRONTO PER GIOCARE DAL 1'? - "Yann è un giocatore che sta lavorando bene, da quando è arrivato ogni giorno dimostra il suo valore. Può avere la sua occasione dall'inizio o a match in corso, valuterò con attenzione".