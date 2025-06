Inter, Joaquin Correa giocherà il Mondiale per Club con il Botafogo: i dettagli dell'accordo

Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

L'attaccante dell'in scadenza il 30 giugno 2025, diventerà un calciatore della società brasiliana, impegnata nela un giorno dalla scadenza della finestra di mercato aperta dalla FIFA dal 1° al 10 giugno.Stando a quanto riportaVolerà negli Stati Uniti per partecipare al Mondiale per Club.

Arrivato all'Inter nel 2021 dalla Lazio per un totale di circa 33 milioni di euro, Correa ha giocato tre stagioni a Miano convincendo due Coppe Italia e due Supercoppe italiane. Nel mezzo la stagione 2023/24 disputata con il Marsiglia: 19 partite, zero goal e zero assist.