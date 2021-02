Un dato più di tutti sottolinea l'importanza avuta da Inter-Juventus 2-0 del 17 gennaio per il ricompattarsi della Juve (sottolineato anche oggi da Danilo a Sky). Fin qui la squadra di Pirlo nel 2021 ha disputato 10 partite: nelle prime 5 (l'ultima delle quali è stata proprio la sconfitta di San Siro) ha incassato 7 reti; nelle successive 5 ha tenuto la porta inviolata per 4 gare di fila e ha preso solamente il gol di Lautaro Martinez martedì sera in Coppa Italia.