Samuel Eto'o, ex attaccante dell'Inter, aveva donato mascherine e beni di prima necessità un anno fa per affrontare l'emergenza Coronavirus, e ora si rende di nuovo protagonista con un gesto di solidarietà. Il camerunese ha donato 10 ambulanze al Ministero della Salute: "È stato un grande onore poter fare questo per il mio paese in modo che più persone possano essere aiutate in situazioni di emergenza" le sue parole su Instagram.