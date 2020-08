Anche quando le cose sembrano andare bene si riesce sempre a trovare il modo per creare inquietudine.mentresenza saluti strappalacrime inutili.Il giorno dopo quindi la festa ha avuto il suo contorno sui giornali,alzata da capitan Zanetti.Dieci anni dopo la situazione non è cambiata molto, la squadra si sta rialzando dopo anni di sofferenze,. La Juve campione ne ha perse 7. Il ruolino di marcia degli uomini di Conte recitaesattamente come il cammino dell’Inter dell’ultimo scudetto di Mourinho.Ora la squadra batte un Getafe sulla carta sicuramente inferiore ma tignoso, rognoso e riposatocon Leonardo in panchina.Il rigore sbagliato dal Getafe da morale, fa pensare che la sorte stavolta aiuterà e il tanto criticato Eriksen mette il sigillo finale alla partita ritirando il pass per le final eight.Ovviamente nelle partite da dentro o fuori può succedere di tutto, non sempre vince la più forte, soprattutto in una formula così rivisitata causa Covid. Quindi si potrà vincere come perdere nei quarti ma, una voglia di vincere che non ha freni e che rasenta la malattia, ma questo serve all’Inter ora dopo anni di secche, dopo anni di digiuno, dopo anni di paure e giocatori cha avevano timore a toccare un pallone in più, giocatori che si limitavano al compito perchè “così si va sul sicuro” e “se perdiamo non è colpa mia”. No così non andava bene,Si certo la società ha fatto il suo e lo ha fatto molto bene.e questo lo si vede ogni giorni di più. Ma ora la società deve dimostrarsi grande non cedendo alla tentazione di fare l’offesa con il suo allenatore.. Lo devi accettare, magari richiamandolo all’ordine ma senza metterlo alla porta.Così è, così deve essere anche i prossimi due anni.La grande società è quella che capisce come gestire questa situazione senza dover arrivare a drastici rimedi e a decisioni che andrebbero contro un processo di crescita che è evidente stia avvenendo con...Conte.Chiunque arrivi al posto di Conte interromperebbe un lavoro incredibile che ha portato a progressi immediati.Ma scusate, secondo voi perché tutti gli anti-interisti che parlano, scrivono, danno opinioni tifano per la partenza del nostro allenatore? Perché Conte è tanto scomodo quanto bravo, perché è una garanzia di lavoro ad oltranza, perché non si arrende finchè non vince e noi di tornare a vincere dopo 10 anni ne abbiamo assolutamente bisogno.