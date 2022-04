La situazione generale è meno complessa e difficile di qualche mese fa, ma la sostanza cambia di poco.. E in questo senso l’affare Lukaku può essere considerato l’esempio più chiaro: era l’uomo scudetto della formazione allenata da Conte ma dinanzi a offerte indecenti Marotta si è trovato nelle condizioni di sedersi intorno a un tavolo con il diretto interessato.: il “Toro” vuole regalare il secondo campionato consecutivo al popolo nerazzurro per poi decidere il futuro.L’ultima a manifestarsi, secondo diverse fonti inglesi, è l’Arsenal che dopo l’addio burrascoso di Aubameyang ha tutta l’intenzione di regalare un grande centravanti al tecnico Arteta.e non spingerà per cambiare maglia. Ma attenzione al possibile derby di Londra, tra due rivali storiche: racontavamoma sul numero 10 nerazzurro c’è anche il. Conte, nella lista preparata per Paratici, ha inserito anche il nome del suo ex allievo. Al momento siamo solo in una fase iniziale e gli Zhang non hanno ancora ricevuto alcuna proposta ufficiale.