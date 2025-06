Inter, Lautaro: "Mi scuso coi tifosi, oggi più che mai sono orgoglioso di essere il capitano di questa squadra"

AFP via Getty Images

a Monaco di Baviera. Cinque giorni dopo il 5-0, l'attaccante argentino dell'Inter ha scritto un messaggio su Instagram, rivolgendosi ai tifosi nerazzurri:"Ciao cari interisti, sono a scrivervi questo messaggio dopo qualche giorno perché

Voglio ringraziare tutti i neroazzurri che erano a Monaco, a San Siro e in giro per il mondo.Siete sempre unici.Abbiamo lottato per riprovare queste emozioni, per vincere titoli e vivere notti indimenticabili come quel 22 aprile.Dal primo giorno che sono arrivato a Milano io e tutti i miei compagni abbiamo lavorato perché l'Inter ritrovasse il suo posto nella storia, perché ritornasse dove merita di stare.

"Ci sono giorni in cui essere interisti è facile, altri in cui è doveroso e giorni in cui esserlo è un onore", oggi per tutti noi è doveroso esserlo., di questo gruppo.FORZA INTER SEMPRE".