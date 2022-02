Quando Beppe Marotta si muove, lo fa sempre per andare a segno. L'amministratore nerazzurro a gennaio ha piazzato il colpo, anticipando la concorrenza e trovando un'alternativa a Perisic prima dell'estate. Prima ancora aveva bloccato, che arriverà a zero dopo la scadenza di contratto con l'Ajax e si giocherà il posto con Handanovic. Ma non è finita qui, perché in estate i nerazzurri hanno tre giocatori su tutti nel mirino:del Torino, sul quale ci sono anche altri club di Premier e il Bayern - ma l'Inter è in vantaggio -del Sassuolo. Tra un rinnovo e l'altro, però, alla riapertura del mercato bisognerà fare cassa per affondare il colpo sui tre obiettivi.- Il giocatore che ha più mercato in assoluto è Lautaro Martinez, mai definitivamente esploso a Milano e che potrebbe lasciare la squadra di fronte a un'offerta ritenuta valida. L'argentino manda messaggi dai suoi profili social - "Quando serve, bisogna metterci le palle" ha scritto nell'ultimo post - ma l'ultimo gol su azione è del 17 dicembre scorso.il giocatore all'Inter è felice e la società non ha in mente di venderlo, ma qualcuno andrà sacrificato e, come detto, Lautaro è il giocatore che ha più mercato. Nel nuovo contratto è stata tolta la clausola rescissoria, ora chi vuole il Toro dovrà sedersi a trattare con l'Inter. Che spara alto, perché la valutazione del club è di circa 90 milioni di euro.- Prima che arrivasse all'Inter sull'argentino c'erano anche Borussia Dortmund e Atletico Madrid, ora ha i riflettori del Liverpool accesi su di sé.: a Lautaro avevano già pensato un anno e mezzo fa prima di prendere Diogo Jota, e il suo profilo è ancora lì nella lista per il dopo Firmino. L'Inter prepara il mercato consapevole che un sacrificio andrà fatto, Lautaro può essere il prescelto.