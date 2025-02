Inter-Lazio, Coppa Italia: cosa succede in caso di pareggio al 90'. Supplementari o rigori? Cosa dice il regolamento

si giocano questa sera l'accesso diretto alle semifinali dellain uno scontro diretto valido per i quarti di finale che prenderà il via alle 21 al Giuseppe Meazza a San Siro. Inzaghi e Baroni si giocano uno dei tre obiettivi stagionali e, in semifinale, chi passerà il turno affronterà il Milan che ha battuto la Roma nel suo quarto di finale.Si andrà ai supplementari o direttamente ai calci di rigore? Ecco cosa dice il regolamento a riguardo.

della competizione, e quindi che ha preso il via in questa stagione, prevede che in caso di parità al termine dei tempi regolamentariQuesto è il passaggio relativo ai quarti di finale del regolamento: "Ottiene la qualificazione alle semifinali la squadra che segna il maggior numero di reti. Risultando pari il numero di reti segnate, l’arbitro provvede a far battere i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio” al paragrafo: “Procedure per determinare la squadra vincente di una gara”.

. Innanzitutto le semifinali si disputeranno su doppia gara andata e ritorno. Al termine della gara di ritorno, senza considerare la vecchia regola del "gol in trasferta", in caso di parità si andrà prima aie poi, in caso di ulteriore parità, ai calci di rigore. La finale tornerà invece a giocarsi in gara unica e su campo neutro e anche in questo caso sono previsti in caso di parità al 90esimo sia i supplementari che i calci di rigore in caso di ulteriore parità.