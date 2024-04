Milan-Inter, le pagelle di CM: Thuram si porta a spasso tutti, Inzaghi da 9. Incubo Pioli, Theo che fai?

MILAN

si fa infilare da Thuram sul suo palo.: brutto il colpo sferrato a Frattesi che gli costa Il rosso.costretto al fallo sistematico su Lautaro e Thurman perché deve giocare sempre uno contro uno. Ha il merito di lottare fino all’ultimo secondo su ogni pallone.mezzo voto in più per il gol che ha dato un senso al finale di gara. Ma commette degli errori in serie tutta per tutta la partita.deprecabile la rissa con Dumfries nel finale. Nel complesso delude sia nella fase offensiva che in quella difensiva.

: almeno tre errori banali in fase di costruzione che danno il via alle ripartenze nerazzurre. Nervoso, costantemente in ritardo sul portatore di palla. Il numero 7 dovrà dimenticare presto questo derby giocato davvero male. ( dal 23’ st: sicuramente meglio rispetto al compagno sostituito): un errore, grave, in fase di uscita costringe Hernández a un fallo da giallo. L’olandese fatica a trovare una propria collocazione in campo e finisce per lasciare scoperta una fetta importante di campo. (Dal 7’ st: un paio di giocate fine a se stesse, scarsa presenza in area di rigore. Sembra avere la testa già in America)

Pioli lo disorienta con il terzo ruolo diverso nelle ultime tre partite. Ci mette tanto impegno ma senza costruire granché. (Dal 31’ stun paio di guizzi interessanti finale. Pioli doveva inserirlo prima)un gigante buono. Quando c’è da mettere il piede Rubén si nasconde. E non è mai pericoloso nell’area di rigore avversaria. (dal 23’ st: l’azione del gol rossonero parte dai suoi piedi. Ingresso tardivo il suo)ha sulla coscienza la grande occasione al 30’ del secondo tempo che spara in curva. Pochi spunti per lo statunitense.

nel primo tempo calcia debolmente su Sommer, nel secondo si accede con continuità ma è troppo tardi. Settimana da mille rimpianti per il portoghese.: si fa fatica a comprendere come sia messo in campo il Milan nel primo tempo. Perde il sesto derby consecutivo e chiude malissimo la sua esperienza sulla panchina del Milan.





INTER



Sommer 7: Respinge il diagonale di Leao andando subito giù ma è ancora più bravo quando respinge il colpo di testa di Calabria. Nulla può sul colpo di testa ravvicinato di Tomori.



Pavard 6,5: Spizza di testa il pallone che finisce sulla testa di Acerbi per l’1-0. Esalta un intero stadio quando ferma in scivolata Leao prima di esultare per la bellezza e l’utilità dell’intervento. Non è altrettanto attento e preciso quando il Milan accorcia le distanza.

: Si ritrova solo davanti a Maignan e indisturbato schiaccia di testa per battere Maignan e realizzare la rete che spiana la strada verso la seconda stella. Prima su Leao, poi su Giroud, sempre senza sbavature.Vede il taglio di Thuram e lo serve con un preciso lancio di 40 metri, poi il Francese inventa tutto da solo per il 2-0. Procede a ritmo contenuto, ma è quanto basta. (Dal 43’ s.t.s.v.)Si perde Leao alle spalle e il milanista trova l’assist per la rete che riapre il match. (Dal 39’ s.t.: s.v.)L’impulso parte sempre e comunque da lui. Quando vede traffico ci si tuffa dentro come ci si sentisse a suo agio. E ne esce sempre palla al piede e testa alta. Serve a Thuram l’assist che il francese spedisce sul palo. (Dal 32’ s.t.: s.v.)

Prima recupera e poi imposta per l’azione che porta al clamoroso errore di Lautaro sotto porta. Scandisce il gioco e si carica quando dalle tribune piovono i soliti fischi dei suoi ex tifosi.: Calcia a botta sicura ma in modo troppo pulito e centrale e Maignan può respingere. (Dal 39’ s.t.: s.v.)Si ritrova contro Musah, giocatore con discreta forza, ma abbassa la testa e inizia a macinare metri. Serve a Lautaro un assist da spingere in rete, ma il compagno spreca tutto. Non perde mai neanche un solo duello. (Dal 32’ s.t.s.v.)

Thuram 8: Sul destro la grande chance per mettere in sicurezza il match ma il piattone finisce sull’esterno del palo. Si fa perdonare a inizio secondo tempo quando prima trova la profondità e poi va via al difensore con un pizzico di fortuna prima di freddare Maignan con un rasoterra da fuori area. Un’intera gara a portarsi a spasso mezzo Milan.

A due metri dalla linea di porta svirgola malamente il cross di Dimarco e fallisce clamorosamente quello che sarebbe stato il 2-0. Gioca benino a legare il gioco, ma non basta.Sesto derby vinto di fila e seconda stella cucita sul petto.