dopo la serie infinita di problemi fisici che hanno caratterizzato il primo scorcio di 2022 e gli hanno consentito di disputare soltanto i 21 minuti collezionati contro la Roma lo scorso 16 gennaio. Prima il Covid, poi un infortunio al ginocchio hanno privato Walter Mazzarri di una pedina preziosissima nella corsa salvezza, l'ultimo traguardo da conseguire in rossoblù dal centrocampista uruguaiano prima di dedicarsi alla prossima tappa della sua carriera. Perché, al netto di un'annata in chiaroscuro sul piano della continuità e delle prestazioni,- La formazione nerazzurra - alla pari della Juventus a gennaio - è quella che nei mesi scorsi ha fatto i passi più concreti per provare a regalarsi un giocatore che perdal punto di vista tattico si è segnalato tra i più regolari e promettenti dell'intero campionato.Brozovic, Barella e Calhanoglu non hanno avuto alle loro spalle compagni di squadra capaci di mantenere intatto il livello di gioco richiesto da Simone Inzaghi.e la partenza di Sensi ha privato l'allenatore piacentino, a livello numerico, di un'alternativa che avrebbe fatto comodo. In previsione della prossima estate, quando per alcuni di loro potrebbe concludersi l'esperienza in nerazzurro, a maggior ragione Ausilio e Marotta dovranno lavorare per aumentare la qualità delle alternative e il solo innesto di Frattesi non risulterà sufficiente.- Con Vecino in scadenza, Sensi e Vidal sulla lista dei partenti, gli uomini mercato interisti si sono posti come obiettivi l'individuazione di un giocatore che possa far respirare, di tanto in tanto, Brozovic e un altro interno di centrocampo., un ruolo che a Cagliari ha ricoperto in più di una circostanza prima dell'esplosione di Bellanova. Corsa, grinta e tanta duttilità: merce rara da trovare in un solo calciatore e che il presidente del Cagliari Tommaso Giulini proverà a far valere in sede di trattativa.Il contratto firmato fino al 2024 è ancora una sorta di garanzia di passare all'incasso, a patto che Nandez dimostri di aver risolto definitivamente tutti i suoi problemi fisici e torni ad essere quanto prima un trascinatore nel rush finale per la salvezza del Cagliari.