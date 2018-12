"È il vero collaudo per essere nelle condizioni di viaggiare forte e andare a fare risultato contro chiunque". Così Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, ha definito - utilizzando una metafora - la sfida contro la Juventus, in programma questa sera alle 20.30 all'Allianz Stadium. Seguiamo LIVE la giornata della formazione nerazzurra con tutte le ultime in vista della sfida di Torino.



LA PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic, Joao Mario; Politano, Icardi, Perisic.



13.00 - La squadra è a pranzo.



11.00 - Inizia il risveglio muscolare nell'albergo che ospita la formazione nerazzurra.



10.00 - Ecco il programma della giornata dei nerazzurri. Alle 11 il risveglio muscolare, poi alle 13 pranzo e riposo. Alle 17 la merenda, prima della riunione tecnica delle 18.20, in cui Spalletti comunicherà la formazione ai calciatori. Alle 19 partenza dall'albergo torinese verso l'Allianz Stadium.