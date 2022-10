Romelu Lukaku non torna ad allenarsi con il resto della squadra e anche oggi ha svolto le sue sedute personalizzate individuali per ritrovare la condizione in vista e superare del tutto la lesione alla coscia che lo sta tenendo lontando dai campi da oltre un mese. Dato il ruolino di marcia del programma di recupero diventa difficile, anche se non impossibile, rivederlo fra i convocati della sfida di domenica alle 12.30 a San Siro contro la Salernitana.