Romelu Lukaku è stato il match winner della sfida tra Inter e Bologna. La Gazzetta dello Sport riporta alcune sue dichiarazioni rilasciate nel post partita: "Il pallone del rigore pesava? Macché... però era molto importante, perché valeva la vittoria. Ha fatto la differenza la nostra intensità, s’è vista la voglia di vincere. Con Lautaro mi trovo bene: facciamo un grande lavoro per la squadra ed è tutto più facile quando si va nella stessa direzione".



SULLA JUVE - "Non vado oltre, non penso a loro ma a questi tre punti. La mentalità che abbiamo messo in campo è stata molto buona. Il mio impatto sulla Serie A? Sono giovane, devo crescere. Lo devo fare io, lo deve fare tutta l’Inter".