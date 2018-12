Beppe Marotta e l'Inter, un'ufficialità a data da destinarsi. Si era parlato di un possibile approdo ufficiale dell'ex amministratore delegato bianconero in nerazzurro da qui a pochissimi giorni, anche prima del big match che la Juve ospiterà allo Stadium venerdì 7 dicembre, ma probabilmente non sarà così.



Come scrive il Corriere dello Sport, tra oggi e domani verrà presa una decisione su quando ufficializzare l’ingresso in società di Beppe Marotta, ma tutto porta a credere che sarà dopo il match con il Psv. L’orientamento di fare tutto in fretta è mutato dopo il ko di Londra e a questo punto venerdì a Torino non sarà ufficialmente in carica.