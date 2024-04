Inter, Marotta: 'Nuova proprietà? Zhang vuole andare avanti'

11 minuti fa



Nell'intervista a DAZN che ha preceduto la gara con l'Empoli, Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha affrontato anche la questione societaria. Quando gli è stata posta la domanda sulla possibilità di una nuova proprietà dell'Inter entro il 20 maggio, ecco qual è stata la risposta: "Se dicessimo che il 20 maggio l'Inter avrà una nuova proprietà, saremmo più vicini alla verità o al Pesce d'Aprile? Non lo so, sono tematiche che sono sopra la mia testa - ha risposto Marotta -. Parlo spesso con Zhang, credo che abbia la possibilità e la voglia di andare avanti. Ci siamo trovati bene, è una proprietà che ha portato risultati. Credo che ci siano tutte le possibilità per proseguire in questa direzione".