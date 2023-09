Inter-Milan è la seconda gara in programma per la quarta giornata di Serie A e che mette subito in mostra il secondo big match di giornata dato che a partire dalle 18 di sabato 16 settembre 2023 al Giuseppe Meazza in San Siro metterà di fronte per la prima volta nella propria storia i due club milanesi in vetta alla classifica. La diretta tv sarà in esclusiva su Dazn e di conseguenza sarà disponibile in streaming tramite app Dazn.



LE ULTIME - Formazione tipo per Simone Inzaghi che si porterà fino all'ultimo il duello Acerbi-De Vrij e sebbene abbia ritrovato Lautaro solo all'ultimo dal ritorno dal sudamerica lo lancerà dal 1'. Emergenza solo in difesa per Pioli che, con Tomori squalificato e Kalulu ko, sarà costretto al tandem inedito Thiaw-Kjaer. Recuperati invece Theo e Giroud.



LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Thiaw, Theo Hernandez; Loftus Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.