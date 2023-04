Il centrocampista dell'Inter Henrikh Mkhitaryan ha parlato a Dazn dopo la sconfitta in casa contro la Fiorentina:



"Ci manca il gol, nel primo tempo potevamo chiuderla. Mi sento responsabile per l'occasione che ho avuto, dobbiamo essere più sereni. Sull'occasione potevo fare meglio, magari servendo Lukaku ma ero concentrato sul calciare. Non ci serve solo la cattiveria, bisogna essere anche più tranquilli per concretizzare le occasioni che produciamo. Quando c'è una grande voglia e adrenalina non riesci a essere tranquillo, è una cosa normale".



USCIRE DALLA CRISI - "Siamo una squadra matura, ci parliamo per capire dove possiamo migliorare insieme all'allenatore. Ci aspetta un mese tosto e dobbiamo essere freschi mentalmente",



COPPE - "Non dobbiamo dimenticare il campionato, bisogna essere tra le prime quattro e ricominciare a segnare per vincere le partite".



CORSA CHAMPIONS - "Non vogliamo guardare le altre squadre, pensare solo a noi stessi per vincere e vedere dove riusciamo ad arrivare".