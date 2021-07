Non solo Nandez nelle idee dell'Inter, che continua a tenere aperta la pista Dumfries. Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.



“L'Inter vorrebbe dare al Cagliari un giocatore (non Agoume, meglio Pinamonti o un giovane) per non tirar fuori neppure un euro per il prestito, mentre i rossoblù vogliono una decina di milioni oppure il pagamento dell'intero stipendio di Nainggolan più un altro paio di milioni. La distanza è abissale. Ecco perché in questo momento Nandez non va considerato in pole. Occhio piuttosto a quello che succederà con Dumfries che non intende restare al Psv. Può darsi che l'olandese torni alla carica per essere ceduto alle condizioni nerazzurre e, se strapperà il prestito con diritto di riscatto, allora sì che la trattativa sarà chiusa in grande fretta: per lui Inzaghi stravede”.