Inter-NapoliSommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.Federico La Penna (Roma)Dopo la rispettiva eliminazione dalla Champions League negli ottavi di finale contro Atletico Madrid e Barcellona, le due deluse della settimana europea, l'di Simonee ildi Francescosi affrontanoallo Stadio Meazza di Milano, nelstagione diametralmente opposta per i nerazzurri, vicini alla conquista dello scudetto della seconda stella, e gli azzurri, Campioni d'Italia uscenti alla ricerca di un ultimo barlume di speranza per la prossima Champions. Solo panchina per il nigeriano Victor Osimhen, a causa di un problema fisico accusato negli scorsi giorni dal quale non ha pienamente recuperato.