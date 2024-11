Inter, Oaktree accelera sul progetto seconda squadra. Si parte allenandosi a Interello: il progetto

Le prime riunioni sono state indicative, la mission è definitiva: Oaktree vuole che l’Inter parta con il progetto seconda squadra dalla prossima stagione e su questo piano di lavoro stanno avanzando con grande determinazione in Viale della Liberazione. Certo, sarà necessario che si liberi uno slot per potersi inserire, ma questa, purtroppo per la categoria, è una delle costanti di ogni inizio estate per la Serie C. Sta di fatto che al di la di tutto, l’Inter ha iniziato a muovere i primi passi di quello che sarà un percorso molto impegnativo e che dovrà portare alla formazione di una seconda squadra.

OSTACOLO AGGIRATO - Il primo problema dell’Inter nell’avviare un progetto del genere, manifestato numerose volte da Giuseppe Marotta, è sempre stato quello relativo alle strutture di allenamento. Un ostacolo che per adesso, almeno secondo i piani iniziali, i nerazzurri dovrebbero aggirare facendo allenare la seconda squadra al mattino sui campi di Interello. Ovviamente in attesa di nuove strutture, che in futuro potrebbero sorgere anche ad Appiano se il club nerazzurro dovesse riuscire ad annettere altri terreni confinanti all’attuale centro di allenamento della Pinetina. In viale della Liberazione sono anche alla ricerca del campo che ospiterebbe le partite e sono diverse le ipotesi al vaglio. Un sondaggio è stato fatto anche con i campi della Varesina.

DS E ALLENATORE - Ad occuparsi del progetto sportivo relativo alla seconda squadra dovrebbe invece essere Dario Baccin, attualmente vice direttore sportivo. Lavori in corso anche per quanto riguarda la figura dell’allenatore, sono diversi i profili che tengono sotto osservazione in viale della Liberazione, a partire da Cristian Chivu, con il quale c’è tutt’ora un ottimo rapporto. Ad ogni modo, al di là di quella che sarà poi la scelta, la decisione dovrebbe ricadere su una figura interna, con Zanchetta e Handanovic inclusi tra i profili che potrebbero giocarsi le proprie chance.

