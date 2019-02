Resta in Francia o torna all'Inter? Secondo L'Equipe, oggi il Bordeaux prenderà una decisione definitiva sul futuro di Yann Karamoh. Il calciatore di proprietà del club nerazzurro è stato sospeso per aver risposto in malo modo ad allenatore e staff del club transalpino. Non convocato per la partita contro il Marsiglia, Karamoh ha deciso di andare a Parigi a fare shopping, una scelta che è stata considerata una mancanza di rispetto nei confronti del club.