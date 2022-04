L'Inter non ha mollato la presa su Gianluca Scamacca, ma per l'attaccante del Sassuolo c'è una grossa difficoltà a livello economico. Il club neroverde non scende da una valutazione di 40/45 milioni di euro e a quelle cifre Marotta e Ausilio non vogliono, ma soprattutto non possono spingersi.