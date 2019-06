Andrea Pinamonti è sempre più vicino al Genoa e all’Inter risolverà non pochi problemi in ottica plusvalenze: l'attaccante classe '99 viaggia verso la Liguria per una cifra vicinissima ai 15 milioni di euro. Nelle ultime ore sono diventati sempre più fitti i contatti tra rossoblù e nerazzurri: prima la visita di Preziosi, poi l’arrivo di Capozzucca in Viale della Liberazione. Tutto apparecchiato, mancano solo gli ultimi dettagli.



I liguri, allenati l’anno prossimo da Andreazzoli, garantiranno all’attaccante lo spazio necessario per non frenargli la crescita e allo stesso tempo l’Inter continuerà a seguirlo da lontano, esattamente come accade con Radu. Proseguono dunque gli affari tra Inter e Genoa, che in cantiere hanno anche il colpo De La Vega del Lanus, che dovrebbe raggiungere l’Italia a luglio.