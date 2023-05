Joaquin Correa avrebbe dovuto riprendere il suo posto in attacco al fianco di Lukaku contro l'Atalanta, in linea con l'alternanza che vede Lautaro e Dzeko impiegati nelle coppe, ma gli esami effettuati oggi sull'argentino, subentrato dalla panchina nella finale di Coppa Italia vinta contro la Fiorentina, hanno evidenziato una distrazione muscolare al soleo.



CON L'ATALANTA? - Niente Atalanta, quindi, per l'ex Sampdoria, che verrà probabilmente rimpiazzato dal connazionale Lautaro che riformerà la Lu-La nella importante sfida Champions tra squadre nerazzurre in programma domani a Milano. Non solo, perché l'infortunio rischia di impedirgli di essere a disposizione di Inzaghi per la finale di Champions League contro il Manchester City.



IL COMUNICATO - "Joaquin Correa si è sottoposto oggi a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano dopo aver accusato un risentimento negli ultimi minuti della finale di Coppa Italia. Per l'attaccante nerazzurro distrazione muscolare al soleo della gamba destra. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno".