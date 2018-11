Domani pomeriggio sarà Inter-Genoa, da una parte i nerazzurri, più consapevoli dopo la convincente vittoria in trasferta sul campo della Lazio; dall’altra parte i rossoblu, rimasti a Milano dopo il recupero di mercoledì sera contro il Milan, che li ha visti uscire dal Meazza a testa alta ma a mani vuote, causa un’uscita avventurosa del portiere nei minuti di recupero, che ha consentito a Romagnoli di firmare il definitivo 2-1.e della società nerazzurra e che con Mancini ha anche assaggiato la prima squadra. Nonostante il grave errore contro i rossoneri, Juric potrebbe dargli un’altra possibilità e domani pomeriggio il baby portiere avrà modo di riscattarsi proprio contro l’Inter, la sua ex squadra che con Preziosi detiene un accordo sulla parola per l’eventuale controriscatto da far valere nel caso Ausilio dovesse riflettere sull’eventualità di riportare il ragazzo a casa.Radu è solo uno dei tanti anelli di congiunzione tra Genoa e Inter, due società che negli ultimi anni hanno visto molti calciatori scambiarsi casacche: nella memoria di tutti i tifosi rimarranno soprattutto Thiago Motta e Milito, arrivati a Milano proprio dalla Liguria, mae, giovane attaccante che, solo in pochi ricordano, è transitato dalla Primavera nerazzurra, esattamente comeche da nerazzurro vinse la Next Generation Series con Stramaccioni in panchina. Insomma, per la sfida di domani non mancheranno gli ex, in panchina per i liguri ci sarà ancheche l’anno scorso giocò in prestito per i nerazzurri, mentre Spalletti potrà contare su Ranocchia e Vrsaljko, due ex rossoblu.Chi scenderà sicuramente in campo è la sorpresa assoluta di questo campionato: Krzysztof Piątek, che dopo l’esplosivo avvio (9 gol nelle prime 7 partite), è rimasto a secco in occasione delle ultime tre partite di campionato contro Juventus, Udinese e Milan. Per Ausilio sarà l’occasione giusta per studiarlo da vicino, dato che il direttore sportivo nerazzurro ha mostrato molto gradimento per questo ragazzo del’95, per il quale Preziosi chiede già 70 milioni. Prezzo che di sicuro il presidente del Genoa dovrà rivedere al ribasso se avrà intenzione di cedere realmente il centravanti.