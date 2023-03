Con il Napoli che ha dovuto vedersela contro la Lazio e il Milan in trasferta a Firenze, il calendario sembrava nettamente schierato dalla parte dei nerazzurri, che contro il Lecce aveva il compito più semplice. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Un po’ si capisce. Con la Champions che incombe, e con la semifinale di Coppa Italia contro la Juve che ha molti più significati di una semifinale, è chiaro che l’Inter non può fare la schizzinosa. Sono tre punti su Napoli e Milan: quello che serviva. Al netto della fama di “ammazzagrandi” del Lecce, si può però ammettere che quello dell’Inter era il compito più facile. Il Lecce ci ha messo del suo, lottando una ventina di minuti e poi arrendendosi al fato. L’Inter non poteva ricevere regalo migliore: non aveva voglia di schiacciare l’avversario, era successo lo stesso contro il Verona. Una volta in gol, i nerazzurri scelgono di tenere lontani i rivali, fare possesso (oltre il 70% nel primo tempo, 62% nel secondo) e colpire quando si può. Con il Verona c’era stato qualche rischio, il Lecce ha evitato complicazioni”.