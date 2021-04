scenderanno in campo questa sera a partire dalle 18.45 aper ilrinviata lo scorso 18 marzo per il potenziale focolaio covid rilevato dall'Ats di Milano all'interno del gruppo squadra dell'Inter. I nerazzurri guidati dae privi degli squalificati Brozovic e Bastoni cercano la 10a vittoria consecutiva per consolidare il primato in classifica e allungare a +11 sul Milan. I neroverdi di, invece, non recuperano, per scelta e per infortuni, tanti dei titolari con Locatelli, Ferrari e Muldur che si aggiungono a Berardi, Caputo, Bourabia, Defrel e Ayahn.Il Sassuolo ha vinto sette delle 15 sfide contro l’Inter in Serie A (2 pareggi e 6 sconfitta nel parziale) e contro nessun’altra formazione ha registrato più successi nel torneo. L’Inter è però rimasta imbattuta nelle ultime quattro gare contro il Sassuolo in Serie A (2 vittorie e 2 pareggi nel parziale). L’Inter ha vinto le ultime 9 partite di campionato, l’ultima squadra che ha registrato una striscia di successi più lunga in Serie A è stata la Lazio nel gennaio 2020 (11). Il Sassuolo ha incassato almeno due reti in ciascuna delle ultime cinque partite di campionato: i neroverdi non hanno mai avuto una serie più lunga di gare con due o più reti al passivo in Serie A.Handanovic; Skriniar, de Vrij, Darmian; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Young; Lukaku Lautaro.Consigli; Toljan, Chiriches, Marlon, Rogerio; Obiang, Lopez; Traore, Djuricic, Boga; Raspadori