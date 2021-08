si scusa con i tifosi delper la decisione di non partecipare al test amichevole a Palma de Mallorca, una scelta che ha fatto infuriare la società pronta a prendere provvedimenti, ma non fa marcia indietro: "Mi è stata data una parola d'onore e voglio che venga mantenuta". E' il testo della lunga lettera pubblicata sui social dal centrocampista uruguaiano, che prova a spiegarsi:"In questi ultimi giorni sono state dette tante cose sulla mia situazione con il club. Io so perfettamente ciò che è successo, l’ho anche raccontato subito ai miei compagni di squadra in modo che conoscessero la situazione e loro per primi mi hanno capito.Tutti voi sapete il rispetto che ho e il bene che voglio a questa maglia e a questa città. Mi avete accolto nel miglior modo possibile fin dal mio arrivo e non avete mai smesso di appoggiarmi. Di questo ve ne sarò sempre riconoscente.Per questo motivo scrivo queste parole, per chiedere scusa a tutti i tifosi del Cagliari qualora qualcosa che ho fatto li avesse offesi. Le ultime ore sono state molto difficili per me e la mia intenzione è solo quella di scusarmi con voi perché potrei aver preso una decisione che vi ha ferito, ma voglio farvi sapere che non avevo alternative.. Le polemiche non fanno bene a nessuno e tantomeno i giochi mediatici.Non è mai stata mia intenzione mancare di rispetto a voi tifosi, però voi stessi sapete con quanta passione e con quanto orgoglio ho difeso la maglia di questo club in ogni momento, anche quando ho avuto problemi familiari. È stato un anno molto duro, con molte difficoltà personali e l’unica cosa che mi interessa davvero è essere chiaro con i miei compagni e con tutti i tifosi che sempre mi sono stati vicini e mi hanno dimostrato il loro affetto".- Nel frattempo la situazione tra l'Inter e il Cagliari per Nandez resta in stand-by. Il giocatore ha raggiunto l'accordo con i nerazzurri per un, ma non c'è quello tra società:e valuta anche altre piste a destra, su tutte. Intanto El Leon non fa un passo indietro e va dritto sulla sua strada: lo strappo con il Cagliari resta.