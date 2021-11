INTER

Si distende sul tiro di Dodo e blocca senza problemi. Poi si esibisce in due rinvii all’apparenza semplici, con uno mette in difficoltà Skriniar alzando un campanile e con l’altro stende Brozovic colpendolo in pieno viso.Solito baluardo a difesa della propria area. Non si passa.Su azione d’angolo, prende posizione in area e colpisce di testa, ma il pallone finisce largo di poco. Sempre al posto giusto, con la giocata giusta, che sia un appoggio, una chiusura o una verticalizzazione.Dei tre è quello con maggior qualità e prova sempre a dare il suo contributo alla manovra. Con Perisic, non offre mai a Tete la possibilità di rendersi pericoloso.Mai impensierito da Matviyenko e Solomon. Sforna anche un bell’assist, ma l’arbitro annulla tutto per un suo fuorigioco millimetrico. Solita grande gara di sostanza e applicazione.(Dal 33’ s.t.Dopo 12’ di gioco spreca una clamorosa occasione a pochi passi dalla porta, calciando in precario equilibrio. Scappa via in contropiede e offre a Lautaro un comodo assist, ma lo Shakhtar si salva.(Dal 33’ s.t..)In mezzo al campo detta legge con la solita lucidità.Inizia subito mettendo in vetrina un piede abbastanza caldo en prosegue così per tutto il match, ma aggiungendo anche bei recuperi. Attraversa un buon momento di forma e sta entrando sempre di più nei meccanismi di Inzaghi.(Dal 41’ s.t..)Il migliore in campo, un professore del ruolo. Ara la fascia con l’eleganza di un felino, senza mai perdere energie. È il fulcro di tutte le ripartenze pericolose dell’Inter ed è suo anche l’assist per il 2-0 facile facile di Dzeko. Terminator. Alla sostituzione, San Siro lo abbraccia con un unico, immenso applauso).(Dal 41’ s.t..)Cerca di muoversi tanto ma gli concedono poco spazio e un po’ si innervosisce. Trova il gol, ma l’arbitro annulla per una furba spinta sul diretto avversario.(Dal 23’ s.t.: Poco cattivo, molto fumodo. Il suo limite più grande).Primo tempo brutto, tanto da spazientire San Siro. Spreca un paio di buone occasioni e sbaglia appoggi semplici. Raccoglie i primi applausi allo scadere della prima frazione, quando conclude al volo di sinistro dopo un bel dialogo con Lautaro. Per fortuna la ripresa è un’altra cosa e al 60’ trova il gol che stappa il match con un bel destro e poco dopo, di testa, la doppietta che chiude i conti.Con pazienza e costanza indirizza il match sui binari giusti. La sua Inter deve solo imparare a sprecare meno, ma questo non dipende certo da lui.Non teme l’uno contro uno con Dzeko e mura il bosniaco con una bella uscita. Si ripete dopo pochi minuti, sempre sul centravanti nerazzurro, per respingerne un colpo di testa. Poi stecca clamorosamente un rinvio ma Dzeko è in serata no e spara alle stelle. Si rifà poco dopo con una bella uscita su Lautaro. Incolpevole sue due gol nerazzurri, bravo anche nel finale su Sensi.Perisic gli fa passare una brutta serata. Colpisce un palo nel finale.: Miracoloso intervento in salvataggio su Lautaro. Per il resto del match regge botta.Litiga con Lautaro e in generale fa a spallate con tutti.Mai un’iniziativa degna di nota, nonostante De Zerbi provi continuamente ad urlargli di restare alto. Non gli riesce nulla di buono.Annullato da Bastoni e Perisic.(Dal 35’ s.t.Fa da diga a centrocampo, con buone letture difensive.(Dal 1’ s.t.: Dominato dalla mediana nerazzurra).Prova a rimanere a galla mettendoci intensità, ma tolti i primi minuti, cala anche lui.Tra le linee non riesce mai ad accendersi.(Dal 28’ s.t.: Si fa notare per una buona conclusione di sinistro. Nulla più, ma il tempo a sua disposizione è pochissimo)La qualità non gli manca, ma non riesce mai ad accenderla).(Dal 35’ s.t.Si accende tra il 30’ e il 34’ con due conclusioni, entrambe a giro e larghe sul secondo palo.Lo Shakhtar è ancora un’automobile in rodaggio.