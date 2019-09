Milan Skriniar, difensore dell'Inter, parla dal ritiro della Slovacchia del nuovo corso nerazzurro targato Conte: "Romelu si sente bene, in allenamento si vede che è fortissimo. Anche Alexis è un ottimo giocatore, già nei primi allenamenti che ha fatto con noi ha dimostrato che è molto bravo. Penso che ci aiuterà sicuramente. Questo è importante per noi, se continuiamo di questo passo possiamo dimostrare di poter fare qualcosa di importante".



SULLA CHAMPIONS - "Sono avversari importanti, di certo al sorteggio non puoi scegliere. Ci è toccato un gruppo così, ma vogliamo affrontarlo bene e andare avanti. Il Barcellona non è solo Lionel Messi, la squadra ha grandi nomi e giocatori molto bravi. Non ci stiamo pensando adesso, la sfida è ancora lontana. Cercheremo sicuramente di vincere anche queste partite".