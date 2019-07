Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, è destinato a slittare nuovamente l'incontro tra l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta e l'agente di Mauro Icardi Wanda Nara. La moglie del calciatore è prontamente ripartita per la Sardegna dopo il rientro dalle vacanze in Giappone e Polinesia e dunque il summit previsto per questa settimana sarà rimandato.