Privo di Bastoni, Brozovic e Perisic, il tecnico dell'Inter, Antonio Conte studia la formazione da mandare in campo questa sera contro il Sassuolo. In regia è pronta la sorpresa, al posto di “Epic Brozo” non ci sarà Eriksen, che invece giocherà ancora da mezzala. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Nel terzetto di difesa Darmian rileva Bastoni e De Vrij ritrova il posto da titolare dopo il Covid, mentre a centrocampo la regia di Brozovic viene affidata Barella, con Eriksen che resta mezzala. In fondo, perché cambiare? Barella fece il regista proprio con il Sassuolo nella gara d’andata, la partita della svolta dell’Inter: da quel giorno 20 match di campionato, 17 vittorie, due pareggi, un sola sconfitta, solo sette punti lasciati per strada e speranze tricolori altrui sotterrate. Quel giorno di fine novembre, contro De Zerbi, Conte tornò definitivamente al 3-5-2”.