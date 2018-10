La Gazzetta dello Sport accende i riflettori su Mauro Icardi e Radja Nainggolan, i due leader dell'Inter di Luciano Spalletti, che viaggia a punteggio pieno in Champions, dopo aver affrontato Tottenham e PSV.



“Già: Mauro e il Ninja. I due leader dell’Inter di Luciano Spalletti, gli uomini che servono per provare a fare strada in Champions League: l’argentino che mai l’aveva giocata fino al match contro il Tottenham e che timbra anche alla seconda uscita, cosa che a un interista non succedeva dai tempi del miglior Adriano (2004-2005); il belga che è il totem della squadra (28 gettoni, playoff compresi) e che finalmente segna un gol pesantissimo dopo i 2 inutili contro il Liverpool nella semifinale romanista di una primavera fa. Spalletti l’aveva detto: «Mauro e il Ninja possono fare di più, sono l’anello di congiunzione che ci manca». Con loro due al top, i nerazzurri hanno un altro peso e dopo la campagna d’Olanda l’Inter è sempre più di quei due. Con Mauro che sotto gli occhi di Wanda Nara mette da parte per 90 minuti i pensieri del maxi rinnovo di contratto («ne parlano mia moglie e il club») e conferma il feeling degli argentini interisti in Champions: 8 degli ultimi 12 gol in Coppa li hanno segnati gli uomini della «Selecciòn», cominciando con Zarate e arrivando a Milito. Un nome che all’Inter evoca dolcissimi ricordi da Triplete, proprio come il prossimo obiettivo grosso: il Barcellona. Il Camp Nou è lo stadio dei grandi centravanti: Mauro vuole vivere un’altra notte da star”.