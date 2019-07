In attesa di capire il futuro di Romelu Lukaku e Edin Dzeko, l'Inter valuta anche altri profili per il nuovo attaccante da regalare ad Antonio Conte. Tra i vari nomi, ecco anche Ante Rebic, reduce da una stagione positiva con la maglia dell'Eintracht Francoforte. Intanto, ecco le parole di Sebastian Haller, tecnico dei tedesci, che ha dichiarato: "È un giocatore che qualsiasi allenatore vorrebbe tenere con sé" riporta Kicker. "Ma siamo preparati a un'eventuale partenza. La scelta è sua: può decidere di rimanere ma potrebbe anche cambiare squadra. Per noi allenatori, la finestra di trasferimenti aperta per un periodo lungo è una sofferenza".