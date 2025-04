Inter, Thuram: "Triplete? Ecco cosa ci diciamo nello spogliatoio. Lautaro è uno dei più forti al mondo"

L'attaccante dell'Inter, Marcus Thuram, ha concesso un'intervista a CBS Sports Golazo per parlare dei prossimi impegni che vedranno l'Inter ancora impegnata su una tripla lotta fra campionato, Coppa Italia e soprattutto Champions League prima di avventurarsi nell'impegno estivo del Mondiale per Club. E il figlio di Lilian non si nasconde sognando senza se e senza ma la vittoria del Triplete."Penso che il meglio debba ancora venire, almeno lo spero". Le gare importanti arrivano ora e credo la nostra squadra sia fatta di campioni. I campioni si vedono in queste partite. Non abbiamo parlato di Triplete nello spogliatoio, ci siamo detti solo di vincere le prossime partite che ci aspettano".

"Ovviamente quella contro il Parma per me è una partita diversa dalle altre. Io e mio fratello siamo nati lì, papà ha giocato alcuni anni migliori della sua carriera lì. E' bello tornare a casa, ma spero di vincere domani"."Le differenze tra giocare ala e attaccante? Quando giochi centravanti hai sempre due avversari alle spalle, quando giochi ala invece sfidi il tuo avversario faccia faccia. Ho imparato a giocare spalle alla porta".- "Lautaro? Parliamo di uno degli attaccanti più forti al mondo, io cerco di aiutare lui e lui cerca di aiutare me. Parliamo tanto fuori dal campo per cercare di capire cosa migliorare per aiutare ancora di più la squadra, ma credo stiamo facendo un buon lavoro".

"Ultimamente non ho ruotato tanto, ho giocato diverse partite. Abbiamo una panchina fortissima, per lottare in tre competizioni bisogna avere una squadra di 20 grandi giocatori".Thuram ha scelto Goku-Vegeta che nello scontro finale ha battuto la ThuLa."Chi vincerebbe fra l'Inter del Triplete e la nostra? Loro hanno vinto tutti, noi ancora niente. Era una squadra pazzesca quella".