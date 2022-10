Nel corso della sosta per i Mondiali, l'Inter potrebbe andare in tournée in Arabia Saudita. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Ancora non c’è un’offerta nero su bianco, ma tra gli organizzatori locali e il club di viale della Liberazione ci sono dei contatti. Il "pacchetto" comprenderebbe, oltre agli allenamenti in strutture all’avanguardia, anche una-due amichevoli e un soggiorno di una decina di giorni. Chiaramente c'è l'ok da parte di Inzaghi e del suo staff alla tournée e il clima in Arabia Saudita sarebbe quello giusto. Sarà una sorta di "missione" per… acclimatarsi in vista del derby che varrà il primo trofeo della stagione?".