Tra sogno e realtà. Luciano Spalletti continua a sperare nell’arrivo di Luka Modric, ma nella notte di Lecce concretizza un pensiero affascinante che va via via prendendo spazio e forma in questo precampionato dell'Inter: nel cuore del centrocampo Kwadwo Asamoah si sta confermando essere una bella intuizione. Nata in verità come esigenza (Spalletti voleva dare spazio e fiducia a Dalbert sulla sinistra), la mossa si è finora mostrata vincente, con il ghanese che dopo anni di “esilio” sulla fascia sinistra ha ritrovato in fretta le misure di quello che in passato è stato il ruolo che gli ha garantito la ribalta in Serie A. Un piacere per Spalletti e per lo stesso Asamoah, che già nella conferenza di presentazione in nerazzurro aveva lasciato intendere come alla Juventus gli fosse mancato un po’ il centrocampo.



TITOLARE CON BROZOVIC - Un palliativo al sogno Modric, senza dubbio alcuno. In attesa del rientro di Brozovic, lì in mezzo al campo i nerazzurri hanno stretta necessità di piazzare un colpo che alzi il livello della squadra nerazzurra, sia in quota tecnica che in personalità. Ma sicuramente Spalletti può tirare un sospiro di sollievo, se non altro perché Asamoah in mediana si è dimostrato già di una tempra diversa rispetto a quella di Roberto Gagliardini, ma anche rispetto ad alcuni nomi accostati all’Inter in questa sessione di mercato, su tutti Tiémoué Bakayoko. Insomma, ad oggi - con un mercato ancora da ultimare - il centrocampista titolare da schierare accanto a Brozovic sembra essere proprio Asamoah, con una piccola riserva da lasciare in favore di Vecino, l’anno scorso bloccato da vari fastidi che ne hanno condizionato il rendimento, ma decisivo nella sfida più importante della stagione.



SPALLETTI SOGNA, VIETATO INTERROMPERLO - Asamoah a centrocampo è più di un’idea, se le carte sul tavolo dovessero rimanere queste. Ma a tirare la coperta qualche lato rimane sempre scoperto, in questo caso il lato sinistro, per la precisione, dove agisce un ancora un incerto Dalbert, ieri autore del cross che ha spalancato all’Inter la via del successo. A quel punto, dopo Vrsaljko, potrebbe rendersi necessario un altro rinforzo sulle corsie laterali. Ma questa è solo un’eventualità nel caso Ausilio non riuscisse a garantire un altro colpo in mediana e al momento le indicazioni portano altrove. E se Spalletti dice che sogna insieme ai tifosi, perché interromperlo…